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Председатель Китайской Народной Республики поздравил Ильхама Алиева

Председатель Китайской Народной Республики поздравил Ильхама Алиева Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин направил поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Внешняя политика
22 декабря 2023 г. 11:13
Председатель Китайской Народной Республики поздравил Ильхама Алиева

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин направил поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Уважаемый господин президент.

По случаю Вашего дня рождения имею честь выразить Вам искренние поздравления и наилучшие пожелания.

Китай и Азербайджан являются традиционными дружественными партнерами. В настоящее время китайско-азербайджанские отношения продолжают очень хорошо и стабильно развиваться, политическое взаимодоверие постоянно укрепляется, сотрудничество в различных областях плодотворно продвигается. Я высоко ценю усилия, прилагаемые Вами для укрепления двусторонних отношений. В сентябре прошлого года мы провели успешную встречу в городе Самарканд, на которой были достигнуты важные договоренности по развитию двусторонних отношений в новую эпоху.

Я придаю большое значение развитию отношений между Китаем и Азербайджаном и готов вместе с Вами приложить усилия для продвижения двусторонних отношений дружбы и сотрудничества на новый уровень на благо двух стран и их народов.

Желаю Вам крепкого здоровья и благополучия".

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Версия на английском языке President of People's Republic of China congratulates Ilham Aliyev
Версия на азербайджанском языке Çin Xalq Respublikasının Sədri İlham Əliyevi təbrik edib

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