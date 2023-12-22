Председатель Китайской Народной Республики поздравил Ильхама Алиева

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин направил поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Как сообщает Report, в письме говорится:
"Уважаемый господин президент.
По случаю Вашего дня рождения имею честь выразить Вам искренние поздравления и наилучшие пожелания.
Китай и Азербайджан являются традиционными дружественными партнерами. В настоящее время китайско-азербайджанские отношения продолжают очень хорошо и стабильно развиваться, политическое взаимодоверие постоянно укрепляется, сотрудничество в различных областях плодотворно продвигается. Я высоко ценю усилия, прилагаемые Вами для укрепления двусторонних отношений. В сентябре прошлого года мы провели успешную встречу в городе Самарканд, на которой были достигнуты важные договоренности по развитию двусторонних отношений в новую эпоху.
Я придаю большое значение развитию отношений между Китаем и Азербайджаном и готов вместе с Вами приложить усилия для продвижения двусторонних отношений дружбы и сотрудничества на новый уровень на благо двух стран и их народов.
Желаю Вам крепкого здоровья и благополучия".