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Председатель азербайджанской общины Нагорного Карабаха отбыл в Турцию

Председатель карабахской общины Нагорного Карабаха отбыл в Турцию

Начался визит в Турцию председателя азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель общины Турал Гянджалиев. 

По его словам, после успешного и плодотворного визита в Лос-Анджелес, члены азербайджанской общины отправились в Анкару: "Вместе в председателем Центра анализа международных отношений Фаридом Шафиевым мы провели первую встречу в одном из известных турецких центров. Впереди интересные встречи и мероприятия. Мы будем продолжать распространять карабахские истины".  

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