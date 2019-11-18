Председатель азербайджанской общины Нагорного Карабаха отбыл в Турцию

Начался визит в Турцию председателя азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель общины Турал Гянджалиев.

По его словам, после успешного и плодотворного визита в Лос-Анджелес, члены азербайджанской общины отправились в Анкару: "Вместе в председателем Центра анализа международных отношений Фаридом Шафиевым мы провели первую встречу в одном из известных турецких центров. Впереди интересные встречи и мероприятия. Мы будем продолжать распространять карабахские истины".