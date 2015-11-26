Председатель Исполнительного совета ИСЕСКО: Азербайджан достиг значительных успехов

Баку. 26 ноября. REPORT.AZ/ "Азербайджан достиг значительных успехов и совершил большой скачок. Это является следствием усилий президента. Желаю Азербайджану достичь еще больше успехов".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Исполнительного совета ИСЕСКО Бубакар Дуку в ходе своего выступления на пленарной сессии в рамках XII сессии Генеральной конференции Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО).

Он отметил, что на проводимых ранее сессиях Исполнительного совета был обсужден ряд важных вопросов: "Одним из основных вопросов является утверждение бюджета и плана действий на 2016-2017 гг. Следует также укрепить роль ИСЕСКО".

Представитель Организации исламского сотрудничества Мехка Ахмед Талебна отметил, что расширение возможностей образования и науки для мусульман входит в круг деятельности ИСЕСКО: "Пристрастное отношение стран к мусульманам в настоящее время вызывает серьезное беспокойство. В связи с этим следует предпринять важные меры. Приняты резолюции в связи с этим, благодаря чему мы сможем поддержать толерантность. Мы должны бороться с несправедливостью и развиваться. Культура, образование и наука являются важным средством в этом вопросе”.

Он отметил, что следует поближе ознакомиться с передовым опытом других стран.

После выступлений министру культуры и туризма была вручена награда за вклад в деятельность ИСЕСКО.