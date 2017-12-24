Председатель Исполкома СНГ поздравил Ильхама Алиева с днем рождения

Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Председатель Исполкома СНГ – исполнительный секретарь Сергей Лебедев поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева с днем рождения.
Как передает Report, в поздравительном письме говорится:
Глубокоуважаемый Ильхам Гейдарович.
От имени Исполнительного комитета Содружества Независимых Государств и от меня лично примите сердечные поздравления по случаю дня Вашего рождения.
Обладая многолетним опытом государственного управления, Вы по праву считаетесь дальновидным политиком и мудрым руководителем.
Под Вашим руководством Азербайджанская Республика последовательно идет по пути совершенствования и модернизации всех сторон жизни общества.
С Вашим именем связаны растущий авторитет страны на международной арене и ее активная позиция относительно происходящих в мире процессов.
В странах Содружества хорошо знают и высоко ценят Вас как приверженца конструктивного и равноправного международного сотрудничества, направленного на сохранение мира и взаимопонимания.
Выражаю уверенность, что Ваши политическая воля и государственная мудрость позиции будут и далее способствовать формированию экономически сильного и развитого государства, а наши совместные усилия, нацеленные на реализацию достигнутых договоренностей в рамках Содружества Независимых Государств, приведут к еще более весомым практическим результатам во благо Азербайджана и государств-участников СНГ.
Желаю Вам, глубокоуважаемый Ильхам Гейдарович, доброго здоровья, благополучия и успехов в Вашей ответственной государственной деятельности.
News DepartmentАвтор новости
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