Председатель Исполкома СНГ поздравил Ильхама Алиева с днем рождения

Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Председатель Исполкома СНГ – исполнительный секретарь Сергей Лебедев поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева с днем рождения.

Как передает Report, в поздравительном письме говорится:

Глубокоуважаемый Ильхам Гейдарович.

От имени Исполнительного комитета Содружества Независимых Государств и от меня лично примите сердечные поздравления по случаю дня Вашего рождения.

Обладая многолетним опытом государственного управления, Вы по праву считаетесь дальновидным политиком и мудрым руководителем.

Под Вашим руководством Азербайджанская Республика последовательно идет по пути совершенствования и модернизации всех сторон жизни общества.

С Вашим именем связаны растущий авторитет страны на международной арене и ее активная позиция относительно происходящих в мире процессов.

В странах Содружества хорошо знают и высоко ценят Вас как приверженца конструктивного и равноправного международного сотрудничества, направленного на сохранение мира и взаимопонимания.

Выражаю уверенность, что Ваши политическая воля и государственная мудрость позиции будут и далее способствовать формированию экономически сильного и развитого государства, а наши совместные усилия, нацеленные на реализацию достигнутых договоренностей в рамках Содружества Независимых Государств, приведут к еще более весомым практическим результатам во благо Азербайджана и государств-участников СНГ.

Желаю Вам, глубокоуважаемый Ильхам Гейдарович, доброго здоровья, благополучия и успехов в Вашей ответственной государственной деятельности.