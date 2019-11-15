Председатель группы Грузия-Азербайджан покинул парламентское большинство

Фракция консерваторов, представленная шестью депутатами, покинула парламентское большинство "Грузинской мечты".

Как передает местное бюро Report, об этом сообщил член фракции, вице-спикер парламента Грузии Звиад Дзидзигури.

По его словам, причиной выхода фракции из парламентского большинства является неподдержание минувшим днем в законодательном органе пропорциональной системы выборов, инициатором которой является правящая партия.

Отметим, что З.Дзидзигури является председателем межпарламентской группы Грузия-Азербайджан. Наряду с несколькими депутатами фракции консерваторов, здесь также представлен азербайджанский депутат Руслан Гаджиев. Член парламента является секретарем фракции.

Минувшим днем парламентское большинство покинули около 10 депутатов. Из них один вице-спикер, трое – председатели комитетов.