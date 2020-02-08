​Председатель Группы дружбы Мексика-Азербайджан прибыл в Баку

Мексиканский депутат, председатель Группы дружбы Мексика-Азербайджан Агустин Гарсия Рубио прибыл с визитом в Баку в связи с внеочередными парламентскими выборами, которые состоятся 9 февраля.

Как сообщили Report в пресс-службе посольства Мексики в Азербайджане, помимо наблюдательной миссии в выборах 9-го февраля, представитель законодательной власти намерен провести официальные встречи с азербайджанской стороной, с целью обсуждения нынешнего состояния отношений между двумя странами, а также перспектив сотрудничества в различных областях.

Следует отметить, что дипломатические отношения между Мексикой и Азербайджаном были установлены 10-го февраля 1992-го года. Диппредставительства Азербайджана и Мексики начали свою деятельность в 2007-ом и 2014-ом годах соответственно. Межпарламентские связи, в свою очередь, представляют большую важность для развития двустороннего сотрудничества. В этой связи подчеркивается роль деятельности соответствующих межпарламентских рабочих групп, которые функционируют в рамках законодательных органов обоих государств.