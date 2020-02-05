​Председатель Госкомитета пожаловался ОБСЕ

Председатель Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшан Рзаев встретился с руководителем наблюдательной миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, послом Питером Тейлером и аналитиком по выборам Масой Янюсевиджем.

Об этом Report сообщили в Госкомитете.

Председатель Госкомитета проинформировал гостей о текущем положении беженцев и вынужденных переселенцев, изгнанных с родных земель в результате армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, и государственной заботе о них.

"Армения своей захватнической политикой продолжает нарушать ряд фундаментальных прав этих людей, в том числе избирательные права. Потерявшие родные земли вынужденные переселенцы участвуют в президентских и парламентских выборах, но остаются вне выборов в органы местного самоуправления - муниципалитеты".

Председатель Госкомитета выразил надежду, что вынужденные переселенцы примут активное участие в парламентских выборах в стране 9 февраля, отметил, что центральные и местные органы исполнительных властей не могут вмешиваться в выборы.

Посол Питер Тейлер поблагодарил за всестороннюю информацию, рассказал о деятельности возглавляемой им долгосрочной избирательной миссии, поделился мнением об участии беженцев и вынужденных переселенцев во внеочередных парламентских выборах. Он, сославшись на информацию Центризбиркома, отметил, что вынужденные переселенцы будут голосовать в более чем 500 избирательных участках по 14 избирательным округам. Посол подчеркнул, что миссия ОБСЕ будет осуществлять деятельность и в данных округах и участках.

В ходе встречи стороны обсудили ряд представляющих взаимный интерес вопросов.