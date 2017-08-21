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    Председатель Госкомитета назвал причину отмены форума проживающих за рубежом азербайджанских бизнесменов

    Назим Ибрагимов: Приглашать в Баку 100-200 предпринимателей, в то время, как в мире так много азербайджанских бизнесменов, явление нежелательное

    Баку. 21 августа. REPORT.AZ/ "Инициатива проведения форума азербайджанских предпринимателей новая. Подобные инициативы всегда нуждаются в корректировке. То есть возникают новые ситуации. Скорее всего, над этим еще нужно поработать".

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель Госкомитета по работе с диаспорой Назим Ибрагимов.

    Он подчеркнул, что в мире немало азербайджанских бизнесменов: "Приглашать в Баку 100-200 предпринимателей, в то время, как в мире так много азербайджанских бизнесменов, явление нежелательное. Другие могут обидеться на нас. Поэтому нужно постараться провести это мероприятие в более обширной форме". 

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