Председатель Госкомитета назвал причину отмены форума проживающих за рубежом азербайджанских бизнесменов

Баку. 21 августа. REPORT.AZ/ "Инициатива проведения форума азербайджанских предпринимателей новая. Подобные инициативы всегда нуждаются в корректировке. То есть возникают новые ситуации. Скорее всего, над этим еще нужно поработать".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Госкомитета по работе с диаспорой Назим Ибрагимов.

Он подчеркнул, что в мире немало азербайджанских бизнесменов: "Приглашать в Баку 100-200 предпринимателей, в то время, как в мире так много азербайджанских бизнесменов, явление нежелательное. Другие могут обидеться на нас. Поэтому нужно постараться провести это мероприятие в более обширной форме".