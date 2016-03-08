​Председатель Госкомитета: Мнения, озвученные на Глобальном форуме, могут не совпадать с внешней политикой Азербайджана

Баку. 8 марта. REPORT.AZ/ "Мнения, озвученные на IV Глобальном форуме в Баку, могут не совпадать с внешней политикой Азербайджана".

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Назим Ибрагимов.

Н.Ибрагимов выразил веру, что Глобальный форум в Баку займет свое место в списке глобальных мировых форумов: "Некоторые люди беспокоятся о том, что высказываемые на форуме мнения создадут проблемы для проводимой Азербайджаном политики. Здесь каждый может высказать свое мнение, которое может не совпадать с внешней политикой Азербайджана, а в ряде случаев противоречить ей".

Председатель комитета отметил, что на Глобальном форуме обсудят также карабахский вопрос: "После завершения любого форума гости публикуют в своих странах статьи о форуме. В этот раз они напишут об Азербайджане. На форуме также обсудят двойные стандарты в подходе к карабахскому вопросу".