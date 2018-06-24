Председатель Госдумы России прибыл с официальным визитом в Азербайджан

Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ 24 июня делегация во главе с председателем Государственной Думы Федерального Собрания России Вячеславом Володиным прибыла с официальным визитом в Азербайджан.

Как сообщает Report, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, председателя Государственной Думы Федерального собрания России встречал первый заместитель председателя Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Зияфет Аскеров.