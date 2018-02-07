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    Председатель Госдумы России посетит Азербайджан

    Володин: Визит состоится после президентских выборов в Азербайджане 11 апреля

    Москва. 7 февраля. REPORT.AZ/ Председатель Госдумы России Вячеслав Володин планирует посетить Азербайджан после внеочередных президентских выборов в республике, которые пройдут 11 апреля.

    Как передает российское бюро Report, об этом В.Володин заявил журналистам на выставке, посвященной 25-летию установления дипотношений между Азербайджаном и Россией.

    "Мы работаем в рамках парламентского измерения достаточно эффективно, поэтому обязательно состоится визит после выборов в Азербайджане 11 апреля, где-то, наверное, через полгода", - сказал В.Володин.

    Отмечается, что визит будет официальным.

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