Председатель Госдумы России посетит Азербайджан

Москва. 7 февраля. REPORT.AZ/ Председатель Госдумы России Вячеслав Володин планирует посетить Азербайджан после внеочередных президентских выборов в республике, которые пройдут 11 апреля.
Как передает российское бюро Report, об этом В.Володин заявил журналистам на выставке, посвященной 25-летию установления дипотношений между Азербайджаном и Россией.
"Мы работаем в рамках парламентского измерения достаточно эффективно, поэтому обязательно состоится визит после выборов в Азербайджане 11 апреля, где-то, наверное, через полгода", - сказал В.Володин.
Отмечается, что визит будет официальным.
Namiq HəsənovАвтор новости
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