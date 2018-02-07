Председатель Госдумы России посетит Азербайджан

Москва. 7 февраля. REPORT.AZ/ Председатель Госдумы России Вячеслав Володин планирует посетить Азербайджан после внеочередных президентских выборов в республике, которые пройдут 11 апреля.

Как передает российское бюро Report, об этом В.Володин заявил журналистам на выставке, посвященной 25-летию установления дипотношений между Азербайджаном и Россией.

"Мы работаем в рамках парламентского измерения достаточно эффективно, поэтому обязательно состоится визит после выборов в Азербайджане 11 апреля, где-то, наверное, через полгода", - сказал В.Володин.

Отмечается, что визит будет официальным.