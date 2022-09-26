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Председатель Госдумы РФ посетил Аллею шехидов и Аллею почетного захоронения

Председатель Госдумы РФ посетил Аллею шехидов и Аллею почетного захоронения 26 сентября делегация Государственной Думы Российской Федерации во главе с председателем Вячеславом Володиным посетила Аллею почетного захоронения, где почтила память общенационального лидера нашего народа, архитектора и создателя современного Азербайджан
Внешняя политика
26 сентября 2022 г. 13:50
Председатель Госдумы РФ посетил Аллею шехидов и Аллею почетного захоронения

26 сентября делегация Государственной Думы Российской Федерации во главе с председателем Вячеславом Володиным посетила Аллею почетного захоронения, где почтила память общенационального лидера нашего народа, архитектора и создателя современного Азербайджанского государства Гейдара Алиева, возложила цветы на его могилу.

Как сообщает Report, также была почтена память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, возложены цветы к ее могиле.

Члены делегации также посетили Аллею шехидов, где почтили память и возложили цветы к могилам героических сынов Родины, отдавших жизни за свободу и суверенитет нашей страны, также возложили цветы к "Вечному огню".

В завершение гости осмотрели панораму столицы Азербайджана с самой высокой точки Баку, им была предоставлена информация об истории Аллеи шехидов.

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Версия на английском языке Chairman of Russian State Duma visits Alley of Honor and Alley of Martyrs
Версия на азербайджанском языке Rusiya Dövlət Dumasının sədri Fəxri və Şəhidlər xiyabanlarını ziyarət edib

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