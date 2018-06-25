Председатель Госдумы: Нужно активизировать взаимодействие комитетов парламентов России и Азербайджана

Баку. 25 июня. REPORT.AZ/ "В наших межпарламентских отношениях, безусловно, есть потенциал развития. Мы надеемся, что итогом визита будет достижение договоренностей, которые позволят вывести их на межрегиональный уровень в рамках парламентского измерения и придать импульс развитию отношений в целом между нашими народами".

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Госдумы России, об этом заявил председатель Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Вячеслав Володин в рамках визита в Азербайджан.

Он напомнил, что этот визит в Азербайджан — первый для делегации Государственной Думы седьмого созыва, и парламентариям двух стран предстоит решать много вопросов, поставленных президентами двух стран.

"Главы наших государств встречаются достаточно часто, они обсуждают судьбоносные вопросы, вопросы развития наших отношений. Задача парламентов — законодательно обеспечить решения, которые достигаются на уровне президента России Владимира Владимировича Путина и президента Азербайджана Ильхама Гейдаровича Алиева. Поэтому это также приоритет в нашей работе", - подчеркнул Вячеслав Володин.

По словам председателя Госдумы, необходимо рассмотреть вопрос о проведении в 2019 году совместной конференции в рамках межрегионального сотрудничества. Также нужно активизировать взаимодействие комитетов парламентов России и Азербайджана, отметил Вячеслав Володин.