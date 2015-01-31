Председатель Госдумы: Азербайджан в ПАСЕ проголосовал в пользу справедливости и здравого смысла

Баку. 31 января. REPORT.AZ/ Члены парламентской делегации Азербайджана в ПАСЕ проголосовали в пользу справедливости и здравого смысла. Об этом, как сообщает Report со ссылкой на Вестник Кавказа, заявил председатель Госдумы России Сергей Нарышкин сегодня в эфире телеканала "Вести 24", комментируя голосование по России в рамках зимней сессии ПАСЕ.

Председатель Госдумы привел парламентскую делегацию Азербайджана в качестве примера той трети состава ПАСЕ, которые не поддаются политическому давлению и голосуют так, как хотят сами. "Третья часть ПАСЕ, условно одна треть, – это твердые, здравомыслящие и честные люди и парламентарии, депутаты, которые все понимают и голосуют по справедливости, не боятся голосовать по справедливости. В полном объеме наши друзья и коллеги из парламентской делегации Азербайджана проголосовали так, как считают нужным, в пользу справедливости, здравого смысла и в пользу демократии. Это как пример", - заявил Сергей Нарышкин.

Напомним, в результате голосования в ходе сессии ПАСЕ Россия, потеряв право голоса, покинула Ассамблею на год.