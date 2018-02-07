Председатель Госдумы: Азербайджан и Россию связывают общая история и общее будущее

Москва. 7 февраля. REPORT.AZ/ Азербайджан и Россию связывают общая история и общее будущее. Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил председатель Госдумы России Вячеслав Володин сегодня в Москве на открытии выставки, посвященной 25-летию установления дипломатических отношений между странами.

"Сегодняшнее мероприятие показывает, что нам есть что вспомнить, есть что обсудить сегодня, есть что запланировать на будущее. Мы страны, у которых есть общая история и общее будущее. Выставка показывает богатое культурное наследие Азербайджана, а также туристические возможности страны", - заявил В.Володин.

"Знаю, что азербайджанские курорты готовы принять россиян, а мы приглашаем граждан Азербайджана посетить Россию", - добавил он.