Председатель Генеральной Ассамблеи ООН Чаба Кёреши поздравил азербайджанский народ со 100-летием общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, об этом он написал в своем Twitter-аккаунте .

"Поздравляю азербайджанский народ со 100-летием общенационального лидера Гейдара Алиева.

По случаю этого знаменательного события я был рад принять участие в церемонии открытия бюста Гейдара Алиева в постоянном представительстве Азербайджанской Республики при Организации Объединенных Наций (ООН)", - отметил глава 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.