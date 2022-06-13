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Председатель Генассамблеи ООН поблагодарил президента Азербайджана

Председатель Генассамблеи ООН поблагодарил президента Азербайджана Председатель 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН Абдулла Шахид поблагодарил президента Азербайджана Ильхама Алиева.
Внешняя политика
13 июня 2022 г. 15:27
Председатель Генассамблеи ООН поблагодарил президента Азербайджана

Председатель 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН Абдулла Шахид поблагодарил президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Как сообщает Report, об этом он заявил 13 июня на встрече с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

А.Шахид отметил, что Азербайджан является одной из самых активных стран-членов ООН, и выразил свои поздравления по случаю 30-летия членства нашей страны в организации. Он высоко оценил успешное председательство Азербайджана в Движении неприсоединения и выразил благодарность президенту Азербайджанской Республики. А.Шахид отметил, что высоко ценит инициативы глобального значения, выдвинутые президентом Азербайджана в борьбе с пандемией COVID-19.

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Версия на английском языке UN General Assembly president thanks Azerbaijani leader
Версия на азербайджанском языке BMT Baş Assambleyasının sədri Azərbaycan liderinə təşəkkür edib

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