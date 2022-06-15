Председатель Генассамблеи ООН назвал свой визит в Азербайджан очень продуктивным

Председатель 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Абдулла Шахид назвал свой визит в Азербайджан очень продуктивным.

Председатель 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Абдулла Шахид назвал свой визит в Азербайджан очень продуктивным.

Как сообщает Report, об этом Шахид написал в своем Twitter-аккаунте .

"После очень продуктивного визита мы покидаем Баку", - сказал он.

Председатель 76-й сессии Генеральной Ассамблеи поблагодарил Президента Азербайджана, а также министра иностранных дел Джейхуна Байрамова и заместителя министра иностранных дел Эльнура Мамедова, а также представительство международной организации в Азербайджане за приглашение и гостеприимство.