Председатель Генассамблеи ООН назвал свой визит в Азербайджан очень продуктивным

Председатель 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Абдулла Шахид назвал свой визит в Азербайджан очень продуктивным.
Как сообщает Report, об этом Шахид написал в своем
"После очень продуктивного визита мы покидаем Баку", - сказал он.
Председатель 76-й сессии Генеральной Ассамблеи поблагодарил Президента Азербайджана, а также министра иностранных дел Джейхуна Байрамова и заместителя министра иностранных дел Эльнура Мамедова, а также представительство международной организации в Азербайджане за приглашение и гостеприимство.