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Председатель Генассамблеи ООН назвал свой визит в Азербайджан очень продуктивным

Председатель Генассамблеи ООН назвал свой визит в Азербайджан очень продуктивным Председатель 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Абдулла Шахид назвал свой визит в Азербайджан очень продуктивным.
Внешняя политика
15 июня 2022 г. 07:34
Председатель Генассамблеи ООН назвал свой визит в Азербайджан очень продуктивным

Председатель 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Абдулла Шахид назвал свой визит в Азербайджан очень продуктивным.

Как сообщает Report, об этом Шахид написал в своем Twitter-аккаунте.

"После очень продуктивного визита мы покидаем Баку", - сказал он.

Председатель 76-й сессии Генеральной Ассамблеи поблагодарил Президента Азербайджана, а также министра иностранных дел Джейхуна Байрамова и заместителя министра иностранных дел Эльнура Мамедова, а также представительство международной организации в Азербайджане за приглашение и гостеприимство.

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