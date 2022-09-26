Председатель Госдумы России прибыл в Баку

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин прибыл в Баку, сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Госдумы

Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин прибыл в Баку, сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Госдумы.

В рамках официального визита запланирована встреча В. Володина с председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой.

Также делегация Государственной Думы примет участие в церемониях возложения венков к могиле Гейдара Алиева и к Вечному огню.

Дипломатические отношения между РФ и Азербайджаном были установлены 4 апреля 1992 года. Основополагающим двусторонним документом является Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной безопасности между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой.

Традиционно активным остается межпарламентское сотрудничество. 23 сентября 2020 года в Москве состоялась встреча спикера Государственной Думы Вячеслава Володина с председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой.