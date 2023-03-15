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Ордухан Гахраманзаде: Франция проводит политику языковой дискриминации в отношении Корсики

Ордухан Гахраманзаде: Франция проводит политику языковой дискриминации в отношении Корсики ”Франция, открыто поддерживающая сепаратизм в различных регионах мира, не только не позволяет своим заморским территориям иметь независимость и автономию, но и даже попирает культурные права национальных меньшинств".
Внешняя политика
15 марта 2023 г. 17:35
Ордухан Гахраманзаде: Франция проводит политику языковой дискриминации в отношении Корсики

”Франция, открыто поддерживающая сепаратизм в различных регионах мира, не только не позволяет своим заморским территориям иметь независимость и автономию, но и даже попирает культурные права национальных меньшинств".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Молодежной организации Движения неприсоединения Ордухан Гахраманзаде на состоявшейся в Баку инициированной НПО общественной дискуссии на тему ”Корсиканский вопрос и нарушение основных прав человека“.

Председатель организации заявил, что Франция проводит политику языковой дискриминации в отношении Корсики:

"Исторически сложилось так, что Франция заставляла корсиканцев говорить по-французски и запрещала официальное использование их диалекта. Аннулируя право на использование местного языка на Корсике, французская сторона нарушила требования ряда международных договоров и иных документов, по которым взяла на себя обязательства. Среди этих документов - декларация прав человека и гражданина, самый важный документ Великой французской революции 1789 года, определяющий индивидуальные права человека. Окончательное решение суда Бастии, а также дискриминационная политика Франции в отношении корсиканцев являются прежде всего нарушением статьи 11 декларации”.

"Давление, запугивание, механизмы экономического воздействия, насилие, аресты и убийства, направленные на ограничение и отмену прав человека на Корсике, противоречат ряду признанных международных конвенций, международных обычаев и международных прав человека. Нарушение прав и свобод меньшинств, а также проводимая французским правительством политика колонизации и ассимиляции должны подвергаться более жесткому и настойчивому осуждению со стороны международного сообщества, уважающего международное право” - отметил О.Гахраманзаде.

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Версия на азербайджанском языке Sədr: “Fransa Korsikaya qarşı linqvistik ayrı-seçkilik siyasəti tətbiq edir”

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