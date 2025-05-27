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Председатель EULEMA: Азербайджан может служить примером в борьбе с исламофобией

Председатель EULEMA: Азербайджан может служить примером в борьбе с исламофобией Председатель EULEMA: Азербайджан может служить примером в борьбе с исламофобией
Внешняя политика
27 мая 2025 г. 11:27
Председатель EULEMA: Азербайджан может служить примером в борьбе с исламофобией

Международная конференция "Исламофобия: разоблачение предрассудков и разрушение стигм" в Баку свидетельство тому, что Азербайджан может служить образцом для подражания в борьбе с исламофобией.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Меджлиса европейских мусульманских лидеров (EULEMA) имам Яхья Паллавичини на панельной сессии в рамках конференции.

"Я уже несколько раз бывал в Азербайджане. Данная конференция свидетельствует о том, что Азербайджан может стать примером в борьбе с исламофобией. Здесь нет места двойным стандартам", - добавил он.

Паллавичини подчеркнул, что европейцы, пользуясь своей силой, усиливают исламофобские настроения в мире.

"Они забывают, что монотеистические религии пришли с Востока в Европу. Происхождение монотеизма - иудаизм, христианство и ислам - все эти три семьи пришли с Востока и распространились на Запад", - сказал он.

Имам Яхья Паллавичини призвал к диалогу и взаимопониманию между представителями разных конфессий для преодоления предрассудков и стереотипов.

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Версия на английском языке EULEMA chairman: Today’s event shows that Azerbaijan can be model in combating Islamophobia
Версия на азербайджанском языке EULEMA-nın sədri: Bu tədbir Azərbaycanın islamofobiya ilə mübarizədə nümunə ola biləcəyini göstərir

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