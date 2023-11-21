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Председатель движения молодых канаков: Последствия колониализма до сих пор ощутимы

Председатель движения молодых канаков: Последствия колониализма до сих пор ощутимы Последствия колониализма ощутимы и на сегодняшний день.
Внешняя политика
21 ноября 2023 г. 11:53
Председатель движения молодых канаков: Последствия колониализма до сих пор ощутимы

Последствия колониализма ощутимы и на сегодняшний день.

Как передает Report, об этом заявил председатель Движения молодых канаков Франции Дэниел Веа, выступая на мероприятии на тему "Деколонизация: расширение прав и возможностей женщин".

"Мы живем в системе с остатками колониализма, и это печально. Поэтому очень важно освещать данную проблему на таких платформах",- сказал он.

Сегодня в Баку проходит мероприятие на тему "Деколонизация: расширение прав и возможностей женщин", организованное Бакинской инициативной группой.

Бакинская инициативная группа (БИГ) была создана 6 июля 2023 года в Баку участниками конференции "Полная ликвидация колониализма" в рамках заседания министров Координационного бюро Движения неприсоединения под председательством Азербайджана.

БИГ поддерживает борьбу за свободу народов различных регионов мира, все еще страдающих от колонизации в XXI веке.

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Версия на английском языке Chairman of Young Kanak Movement: Consequences of colonialism still felt
Версия на азербайджанском языке Gənc Kanaklar Hərəkatının sədri: “Müstəmləkəçiliyin nəticələri hələ də hiss olunur”

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