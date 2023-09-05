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Председатель CNEMA: Азербайджану необходимо оказать поддержку в разминировании освобожденных территорий

Председатель CNEMA: Азербайджану необходимо оказать поддержку в разминировании освобожденных территорий Азербайджану необходимо оказать поддержку в разминировании освобожденных от оккупации территорий.
Внешняя политика
5 сентября 2023 г. 11:53
Председатель CNEMA: Азербайджану необходимо оказать поддержку в разминировании освобожденных территорий

Азербайджану необходимо оказать поддержку в разминировании освобожденных от оккупации территорий.

Об этом французскому бюро Report сказал председатель французской Национальной комиссии по ликвидации противопехотных мин (CNEMA) Жерар Шеснель (Gerard Chesnel).

По его словам, на освобожденных от оккупации азербайджанских территориях установлено огромное количество мин: "Мины расположены очень близко друг от друга, что сложно объяснить с военной точки зрения. В любом случае, согласно нормам международного права, побежденная страна должна сама очистить оставленные ею территории от мин. Однако Армения не соблюдает нормы международного права".

Шеснель отметил, что в Азербайджане есть опытные специалисты по разминированию: "Сегодня Азербайджан вынужден сам очищать эти территории от мин и проводит для этого активную работу. В Азербайджане достаточно компетентных специалистов, чтобы справиться с этим, и они демонстрируют высокий профессионализм."

Председатель комиссии отметил, что зарубежные страны должны помочь Азербайджану в этом вопросе: "С сожалением следует отметить, что люди страдают из-за мин, установленных армянами на освобожденных территориях. В результате подрыва на минах ни в чем не повинные гражданские лица погибают или становятся инвалидами. В этом вопросе Азербайджану следует оказать материальную помощь, а также снабдить необходимыми средствами для лечения ставших инвалидами людей. Наша комиссия окажет помощь Азербайджану".

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Версия на английском языке President of French commission: Azerbaijan should be supported in demining its liberated territories
Версия на азербайджанском языке Fransanın minalarla bağlı Komissiyasının sədri: "Azad olunmuş ərazilərin minalardan təmizlənməsi üçün Azərbaycana dəstək göstərilməlidir"

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