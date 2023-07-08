Председатель ЦИК: В Узбекистане проделана большая работа для подготовки к досрочным выборам президента

В Узбекистане проделана большая работа для подготовки к досрочным выборам президента.

В Узбекистане проделана большая работа для подготовки к досрочным выборам президента.

Как передает командированный в Ташкент корреспондент Report, об этом заявил председатель ЦИК Узбекистана Зайниддин Низамходжаев на пресс-конференции для международных наблюдателей и представителей СМИ по вопросам подготовки и проведения досрочных выборов президента Республики Узбекистан, которые пройдут 9 июля.

"Мы изучали опыт других стран для проведения открытых выборов. После референдума 30 апреля в Конституцию были добавлены новые статьи, расширены права наших граждан для обеспечения демократии", - сказал он.

Председатель ЦИК Узбекистана сказал, что достигший 18-летия каждый гражданин Узбекистана имеет право участвовать в выборах.

"ЦИК Узбекистана состоит из 21 члена, 7 из которых постоянные", - добавил глава ЦИК.