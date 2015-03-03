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    ​Председатель ЦИК принял содокладчика ПАСЕ

    На встрече обсудили представляющие взаимный интерес вопросы

    Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов принял делегацию во главе с содокладчиком Мониторингового комитета Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Тадеушем Ивински.

    Об этом Report сообщили в отделе по связям с общественностью и медиа секретариата ЦИК.

    Председатель ЦИК выразил удовлетворенность встречей, добавив, что возглавляемая им структура придает важное значение связям с влиятельными международными организациями, в том числе с ПАСЕ, и намерена продолжить взаимное сотрудничество.

    В свою очередь, Т.Ивински выразил признательность за радушный прием, поинтересовался работами по подготовке к предстоящим выборам и коснулся предусмотренных проектов.

    На встрече также обсудили представляющие взаимный интерес вопросы. 

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