​Председатель ЦИК принял содокладчика ПАСЕ

Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов принял делегацию во главе с содокладчиком Мониторингового комитета Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Тадеушем Ивински.

Об этом Report сообщили в отделе по связям с общественностью и медиа секретариата ЦИК.

Председатель ЦИК выразил удовлетворенность встречей, добавив, что возглавляемая им структура придает важное значение связям с влиятельными международными организациями, в том числе с ПАСЕ, и намерена продолжить взаимное сотрудничество.

В свою очередь, Т.Ивински выразил признательность за радушный прием, поинтересовался работами по подготовке к предстоящим выборам и коснулся предусмотренных проектов.

На встрече также обсудили представляющие взаимный интерес вопросы.