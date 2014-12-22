Председатель ЦИК: Конгресс местных и региональных властей СЕ не будет наблюдать за муниципальными выборами

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Председатель ЦИК Мазахир Панахов провел пресс-конференцию.

Как сообщает Report, председатель ЦИК Мазахир Панахов на пресс-конференции заявил, что каждый гражданин должен быть активным на выборах, проводимых в стране. По его словам, на выборах могут быть некоторые недостатки, и это нормально: "Потому, что у нас нет исторических традиций, связанных с выборами. Определенные негативные моменты могут возникнуть, ни в одной стране не проходят идеальные выборы".

М.Панахов отметил, что он участвовал на нескольких выборах в других странах и там были определенные недостатки: "Это не означает, что эти явления создаются специально. Какие бы нарушения не случались у нас, надо их искоренять. Представители прессы должны быть более активными, а не просто наблюдателями. Сообщайте нам обо всем, что происходит. Я со всей серьёзностью отношусь ко всем замечаниям международных наблюдателей. Для журналистов тоже создано достаточно условий. Вы знаете, что участки решают судьбу округов. Если избирательная комиссия, гражданин или кандидат совершат какое-либо правонарушение, об этом оперативно должен быть проинформирован ЦИК. Надо говорить, что произошло, а не раздувать информацию искусственно".

Председатель ЦИК сказал, что демократия не принадлежит какой-либо стране или народу. Это понятие общечеловеческое: "То есть, выборы тоже должны пройти демократично. И мы должны провести такие выборы, чтобы со стороны не смотрелось плохо. Для этого ЦИК сделал все, что нужно".

Председатель ЦИК сказал, что международные наблюдатели по-разному относятся к президентским, парламентским и выборам в местное самоуправление: "Это нормальное явление. Мы послали приглашение для участия на имя Конгресса местных и региональных властей Совета Европы. Они всегда сотрудничают с нами. Однако на этих выборах они не будет участвовать в качестве наблюдателей. А это, возможно, связано с тем, что конец года".

Председатель ЦИК заявил, что в качестве местных наблюдателей на выборах будут участвовать 55 551 человек.