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Аль Наими: Исламофобия представляет угрозу не только мусульманам, но и правам человека

Аль Наими: Исламофобия представляет угрозу не только мусульманам, но и правам человека Председатель Центра: Либо мы должны работать вместе ради будущего, либо будущего не будет
Внешняя политика
26 мая 2025 г. 11:09
Аль Наими: Исламофобия представляет угрозу не только мусульманам, но и правам человека

Исламофобия представляет угрозу не только мусульманам, но и правам человека.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Дохинского международного центра по межрелигиозному диалогу (DICID) Ибрагим Салех Аль-Наими на международной научной конференции на тему "Исламофобия: разоблачение предрассудков и разрушение стигм" в Баку.

По его словам, исламофобия - это вопрос не только религии, но и прав человека, в связи с чем необходимо принять практические меры.

Председатель DICID выразил опасения по поводу того, что исламофобия, имеющая глубокие исторические корни, получает все большее распространение, что может привести к тяжелым последствиям.

В борьбе с исламофобией, по мнению Аль Наими, необходимо решать три основных вопроса - уделять внимание просвещению, объединять международные усилия для распространения правды об исламе, стремиться к расширению сотрудничества между людьми всех стран.

"Либо мы должны работать вместе ради будущего, либо будущего не будет", - заключил Аль Наими.

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Версия на английском языке Center Chairman: Islamophobia is threat not only to Muslims but also to human rights
Версия на азербайджанском языке Mərkəz sədri: İslamofobiya təkcə müsəlmanlara deyil, insan hüquqlarına qarşı bir təhdiddir

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