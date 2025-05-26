Аль Наими: Исламофобия представляет угрозу не только мусульманам, но и правам человека

Председатель Центра: Либо мы должны работать вместе ради будущего, либо будущего не будет

Исламофобия представляет угрозу не только мусульманам, но и правам человека.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Дохинского международного центра по межрелигиозному диалогу (DICID) Ибрагим Салех Аль-Наими на международной научной конференции на тему "Исламофобия: разоблачение предрассудков и разрушение стигм" в Баку.

По его словам, исламофобия - это вопрос не только религии, но и прав человека, в связи с чем необходимо принять практические меры.

Председатель DICID выразил опасения по поводу того, что исламофобия, имеющая глубокие исторические корни, получает все большее распространение, что может привести к тяжелым последствиям.

В борьбе с исламофобией, по мнению Аль Наими, необходимо решать три основных вопроса - уделять внимание просвещению, объединять международные усилия для распространения правды об исламе, стремиться к расширению сотрудничества между людьми всех стран.

"Либо мы должны работать вместе ради будущего, либо будущего не будет", - заключил Аль Наими.