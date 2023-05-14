Председатель Арабского парламента: Мы высоко ценим председательство Азербайджана в Движении неприсоединения

Председатель Арабского парламента Адель бин Абдул Рахман Аль-Асуми высоко оценил успешное председательство Азербайджана в Движении неприсоединения.

Председатель Арабского парламента Адель бин Абдул Рахман Аль-Асуми высоко оценил успешное председательство Азербайджана в Движении неприсоединения.

Об этом Адель бин Абдул Рахман Аль-Асуми заявил на встрече с председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой, сообщает Report.

Аль-Асуми отметил, что возглавляемая им организация придает большое значение связям с Милли Меджлисом Азербайджана, а государства-члены Арабского парламента имеют успешные связи с Азербайджаном.

Гость также отметил, что Парламентская сеть организации, созданная по инициативе Азербайджана, за короткое время проделала большую работу, и отметил, что это показатель успешной парламентской дипломатии Азербайджана.