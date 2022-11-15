Председатель ANAMA обсудил с послом Великобритании операции по разминированию в Карабахе

Председатель ANAMA обсудил с послом Великобритании операции по разминированию в Карабахе

Председатель правления Агентства по разминированию Азербайджана (ANAMA) Вугар Сулейманов провел встречу с новоназначенным чрезвычайным и полномочным послом Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в нашей стране Фергусом Олдом.

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Председатель правления Агентства по разминированию Азербайджана (ANAMA) Вугар Сулейманов провел встречу с новоназначенным чрезвычайным и полномочным послом Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в нашей стране Фергусом Олдом. Как сообщает Report, Фергус Олд высоко оценил деятельность по разминированию, проводимую в Карабахе. В ходе встречи состоялся обмен мнениями о продолжении взаимного сотрудничества в борьбе с минной угрозой и расширении партнерства для создания безопасных условий проживания на освобожденных территориях. Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке Фото ANAMA chairman discusses demining in Karabakh with British envoy