Председатель ANAMA обсудил с послом Великобритании операции по разминированию в Карабахе

Председатель правления Агентства по разминированию Азербайджана (ANAMA) Вугар Сулейманов провел встречу с новоназначенным чрезвычайным и полномочным послом Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в нашей стране Фергусом Олдом.
Как сообщает Report, Фергус Олд высоко оценил деятельность по разминированию, проводимую в Карабахе.
В ходе встречи состоялся обмен мнениями о продолжении взаимного сотрудничества в борьбе с минной угрозой и расширении партнерства для создания безопасных условий проживания на освобожденных территориях.