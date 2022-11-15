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Председатель ANAMA обсудил с послом Великобритании операции по разминированию в Карабахе

Председатель ANAMA обсудил с послом Великобритании операции по разминированию в Карабахе Председатель правления Агентства по разминированию Азербайджана (ANAMA) Вугар Сулейманов провел встречу с новоназначенным чрезвычайным и полномочным послом Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в нашей стране Фергусом Олдом.
Внешняя политика
15 ноября 2022 г. 18:32
Председатель ANAMA обсудил с послом Великобритании операции по разминированию в Карабахе

Председатель правления Агентства по разминированию Азербайджана (ANAMA) Вугар Сулейманов провел встречу с новоназначенным чрезвычайным и полномочным послом Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в нашей стране Фергусом Олдом.

Как сообщает Report, Фергус Олд высоко оценил деятельность по разминированию, проводимую в Карабахе.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о продолжении взаимного сотрудничества в борьбе с минной угрозой и расширении партнерства для создания безопасных условий проживания на освобожденных территориях.

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Версия на английском языке ФотоANAMA chairman discusses demining in Karabakh with British envoy
Версия на азербайджанском языке ФотоANAMA sədri Britaniya səfiri ilə Qarabağdakı minatəmizləmə əməliyyatını müzakirə edib

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