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Председатель ANAMA обсудил с послом Великобритании деятельность по разминированию в Карабахе

Председатель ANAMA обсудил с послом Великобритании деятельность по разминированию в Карабахе Председатель правления Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) Вугар Сулейманов встретился с чрезвычайным и полномочным послом Великобритании в Азербайджане Фергусом Олдом.
Внешняя политика
2 ноября 2023 г. 11:36
Председатель ANAMA обсудил с послом Великобритании деятельность по разминированию в Карабахе

Председатель правления Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) Вугар Сулейманов встретился с чрезвычайным и полномочным послом Великобритании в Азербайджане Фергусом Олдом.

Как сообщает Report, в ходе встречи стороны обсудили масштабные работы по разминированию, по восстановлению и реконструкции на освобожденных территориях, а также возможное участие местных и международных организаций в процессе разминирования.

Затем состоялся обмен мнениями по вопросам поддержки Великобританией деятельности Азербайджана по борьбе с минной угрозой и другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Версия на английском языке ФотоChairman of ANAMA, British ambassador mull demining activities in liberated territories
Версия на азербайджанском языке ФотоANAMA sədri Britaniya səfiri ilə azad olunmuş ərazilərdə minatəmizləmə fəaliyyətini müzakirə edib

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