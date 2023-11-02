Председатель ANAMA обсудил с послом Великобритании деятельность по разминированию в Карабахе

Председатель правления Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) Вугар Сулейманов встретился с чрезвычайным и полномочным послом Великобритании в Азербайджане Фергусом Олдом.

Председатель правления Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) Вугар Сулейманов встретился с чрезвычайным и полномочным послом Великобритании в Азербайджане Фергусом Олдом.

Как сообщает Report, в ходе встречи стороны обсудили масштабные работы по разминированию, по восстановлению и реконструкции на освобожденных территориях, а также возможное участие местных и международных организаций в процессе разминирования.

Затем состоялся обмен мнениями по вопросам поддержки Великобританией деятельности Азербайджана по борьбе с минной угрозой и другим вопросам, представляющим взаимный интерес.