Председатель альянса: Верховенство права - гарантия равенства людей перед законом

При нарушении прав человека реальное правосудие отсутствует.

При нарушении прав человека реальное правосудие отсутствует.

Как сообщает Report, об этом сказала председатель Глобального альянса национальных учреждений по правам человека (GANHRI) Амина Буаяш в своем видеообращении на Международном симпозиуме омбудсменов.

Она подчеркнула, что верховенство права является одним из основополагающих принципов деятельности как национальных, так и международных правозащитных организаций:

"Мы рассматриваем верховенство права как гарантию соблюдения прав и свобод человека, равенство всех перед законом и борьбу с любыми формами дискриминации. Несмотря на политическое давление, ограниченные ресурсы и возможности действий, наши институты остаются хранителями верховенства права".