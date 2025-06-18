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Председатель альянса: Верховенство права - гарантия равенства людей перед законом

Председатель альянса: Верховенство права - гарантия равенства людей перед законом При нарушении прав человека реальное правосудие отсутствует.
Внешняя политика
18 июня 2025 г. 12:38
Председатель альянса: Верховенство права - гарантия равенства людей перед законом

При нарушении прав человека реальное правосудие отсутствует.

Как сообщает Report, об этом сказала председатель Глобального альянса национальных учреждений по правам человека (GANHRI) Амина Буаяш в своем видеообращении на Международном симпозиуме омбудсменов.

Она подчеркнула, что верховенство права является одним из основополагающих принципов деятельности как национальных, так и международных правозащитных организаций:

"Мы рассматриваем верховенство права как гарантию соблюдения прав и свобод человека, равенство всех перед законом и борьбу с любыми формами дискриминации. Несмотря на политическое давление, ограниченные ресурсы и возможности действий, наши институты остаются хранителями верховенства права".

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Версия на английском языке Alliance chair: Rule of law - guarantee of equality of people before law
Версия на азербайджанском языке Alyans rəhbəri: Hüququn aliliyi insanların qanun qarşısında bərabərliyinin təminatıdır

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