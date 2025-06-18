Председатель альянса: Верховенство права - гарантия равенства людей перед законом

При нарушении прав человека реальное правосудие отсутствует.
Как сообщает Report, об этом сказала председатель Глобального альянса национальных учреждений по правам человека (GANHRI) Амина Буаяш в своем видеообращении на Международном симпозиуме омбудсменов.
Она подчеркнула, что верховенство права является одним из основополагающих принципов деятельности как национальных, так и международных правозащитных организаций:
"Мы рассматриваем верховенство права как гарантию соблюдения прав и свобод человека, равенство всех перед законом и борьбу с любыми формами дискриминации. Несмотря на политическое давление, ограниченные ресурсы и возможности действий, наши институты остаются хранителями верховенства права".