Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ Предложено создание в ряде стран совместных азербайджано-турецких посольств.

Как сообщает Report, об этом заявил посол Турции в Азербайджане Исмаил Алпер Джошгун, срок полномочий которого истек.

По его словам, Турция и Азербайджан тесно связаны друг с другом: "Турция никогда не предпримет шаг, который повредит интересам Азербайджана. При совершении какого-либо действия Турция учитывает интересы Азербайджана. Так как цели обеих стран одинаковые. Могут быть некоторые разногласия, однако в общих вопросах наши мысли совпадают".

И.А.Джошгун выступил с предложением о создании единых посольств Азербайджана и Турции в некоторых странах: "Так как наши цели и интересы одинаковые".