Предлагается создать координационный совет в связи с минным террором со стороны Армении.
Как сообщает Report, с подобным предложением выступили руководители неправительственных организаций во время обсуждения взрыва мины в Тертере.
Отмечается, что координационный совет будет содействовать информированию международных организаций о минном терроре со стороны Армении, направлению соответствующих обращений и организации совместной деятельности в данной сфере.
Участники мероприятия посчитали целесообразным включение в состав координационного совета представителей международных организаций.