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Предлагается создать координационный совет в связи с минным террором со стороны Армении

Предлагается создать координационный совет в связи с минным террором со стороны Армении Предлагается создать координационный совет в связи с минным террором со стороны Армении.
Внешняя политика
29 апреля 2023 г. 13:07
Предлагается создать координационный совет в связи с минным террором со стороны Армении

Предлагается создать координационный совет в связи с минным террором со стороны Армении.

Как сообщает Report, с подобным предложением выступили руководители неправительственных организаций во время обсуждения взрыва мины в Тертере.

Отмечается, что координационный совет будет содействовать информированию международных организаций о минном терроре со стороны Армении, направлению соответствующих обращений и организации совместной деятельности в данной сфере.

Участники мероприятия посчитали целесообразным включение в состав координационного совета представителей международных организаций.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistanın mina terroru ilə bağlı Koordinasiya Şurasının yaradılması təklif olunur

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