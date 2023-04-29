Предлагается создать координационный совет в связи с минным террором со стороны Армении

Предлагается создать координационный совет в связи с минным террором со стороны Армении.

Предлагается создать координационный совет в связи с минным террором со стороны Армении.

Как сообщает Report, с подобным предложением выступили руководители неправительственных организаций во время обсуждения взрыва мины в Тертере.

Отмечается, что координационный совет будет содействовать информированию международных организаций о минном терроре со стороны Армении, направлению соответствующих обращений и организации совместной деятельности в данной сфере.

Участники мероприятия посчитали целесообразным включение в состав координационного совета представителей международных организаций.