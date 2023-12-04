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Правящие партии Азербайджана и Узбекистана подпишут меморандум

Правящие партии Азербайджана и Узбекистана подпишут меморандум Между правящими партиями Азербайджана и Узбекистана будет подписан меморандум.
Внешняя политика
4 декабря 2023 г. 18:50
Правящие партии Азербайджана и Узбекистана подпишут меморандум

Между правящими партиями Азербайджана и Узбекистана будет подписан меморандум.

Как сообщает Report, об этом заместитель председателя партии "Ени Азербайджан” - руководитель центрального аппарата Таир Будагов заявил на совместной пресс-конференции с заместителем председателя "Партии справедливости и развития" Турции по внешним связям Зафаром Сыракая.

По его словам, расширение связей между партиями является одним из ключевых вопросов, стоящих перед ними: "Развитие этих связей также способствует развитию связей между государствами. В кратчайшие сроки мы добьемся перехода сотрудничества в новую плоскость”.

Таир Будагов подчеркнул, что между правящими партиями Азербайджана и Узбекистана ожидается подписание нового меморандума. “Также расширяются наши связи с правящей партией Казахстана”, добавил он.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Özbəkistanın hakim partiyaları arasında memorandum imzalanacaq

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