Правящие партии Азербайджана и Турции будут сотрудничать на международной арене

Правящие партии Азербайджана и Турции "Ени Азербайджан" и "Партия справедливости и развития" (AKP) будут осуществлять совместную деятельность на международной арене.

Правящие партии Азербайджана и Турции "Ени Азербайджан" и "Партия справедливости и развития" (AKP) будут осуществлять совместную деятельность на международной арене.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам заместитель председателя партии "Ени Азербайджан" - руководитель центрального аппарата Таир Будагов, отметив, что связи между двумя партиями расширились.

По его словам, впервые в истории между двумя сторонами был подписан протокол о сотрудничестве: "Этот документ создал новую правовую базу для дальнейшего сотрудничества. Определены основные направления деятельности, работа между сторонами продолжится".