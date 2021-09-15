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Правящие партии Азербайджана и Турции будут сотрудничать на международной арене

Правящие партии Азербайджана и Турции будут сотрудничать на международной арене Правящие партии Азербайджана и Турции "Ени Азербайджан" и "Партия справедливости и развития" (AKP) будут осуществлять совместную деятельность на международной арене.
Внешняя политика
15 сентября 2021 г. 13:40
Правящие партии Азербайджана и Турции будут сотрудничать на международной арене
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Правящие партии Азербайджана и Турции "Ени Азербайджан" и "Партия справедливости и развития" (AKP) будут осуществлять совместную деятельность на международной арене.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам заместитель председателя партии "Ени Азербайджан" - руководитель центрального аппарата Таир Будагов, отметив, что связи между двумя партиями расширились.

По его словам, впервые в истории между двумя сторонами был подписан протокол о сотрудничестве: "Этот документ создал новую правовую базу для дальнейшего сотрудничества. Определены основные направления деятельности, работа между сторонами продолжится".

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Версия на английском языке Ruling parties of Azerbaijan and Turkey to hold joint activities in int'l arena
Версия на азербайджанском языке YAP AKP ilə beynəlxalq arenada müştərək fəaliyyət göstərəcək

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