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Правящая партия Турции раскритиковала Францию: 30 лет вы закрывали глаза на факт оккупации

Правящая партия Турции раскритиковала Францию: 30 лет вы закрывали глаза на факт оккупации "Франция требует введения каких-то санкций против Азербайджана. Официальный Париж должен прежде всего рассказать о том, что он сделал за 30 лет в составе Минской группы ОБСЕ для решения проблемы между Азербайджаном и Арменией”.
Внешняя политика
18 ноября 2022 г. 11:46
Правящая партия Турции раскритиковала Францию: 30 лет вы закрывали глаза на факт оккупации

"Франция требует введения каких-то санкций против Азербайджана. Официальный Париж должен прежде всего рассказать о том, что он сделал за 30 лет в составе Минской группы ОБСЕ для решения проблемы между Азербайджаном и Арменией”.

Как сообщает Report со ссылкой на Anadolu, об этом заявил заместитель председателя правящей Партии справедливости и развития Турции (AK Parti) Нуман Куртулмуш.

Он обратился к Франции: "Расскажите, какую работу вы проделали за 30 лет в составе Минской группы для решения проблемы между Азербайджаном и Арменией. Сделали ли вы хоть один шаг в этом направлении? Вы подготовили политическую основу для оккупации Арменией Карабаха, который является исконно азербайджанской территорией, и закрыли глаза на оккупацию. И сейчас вы говорите о санкциях в отношении Азербайджана".

Куртулмуш подчеркнул, что Карабах принадлежит Азербайджану и так будет всегда.

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Версия на английском языке Turkiye’s ruling party criticizes France: ‘You turned a blind eye to the occupation for 30 years’
Версия на азербайджанском языке Türkiyənin hakim partiyası Fransanı tənqid edib: "30 il işğala göz yumdunuz"

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