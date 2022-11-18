Правящая партия Турции раскритиковала Францию: 30 лет вы закрывали глаза на факт оккупации

"Франция требует введения каких-то санкций против Азербайджана. Официальный Париж должен прежде всего рассказать о том, что он сделал за 30 лет в составе Минской группы ОБСЕ для решения проблемы между Азербайджаном и Арменией”.

"Франция требует введения каких-то санкций против Азербайджана. Официальный Париж должен прежде всего рассказать о том, что он сделал за 30 лет в составе Минской группы ОБСЕ для решения проблемы между Азербайджаном и Арменией”.

Как сообщает Report со ссылкой на Anadolu, об этом заявил заместитель председателя правящей Партии справедливости и развития Турции (AK Parti) Нуман Куртулмуш.

Он обратился к Франции: "Расскажите, какую работу вы проделали за 30 лет в составе Минской группы для решения проблемы между Азербайджаном и Арменией. Сделали ли вы хоть один шаг в этом направлении? Вы подготовили политическую основу для оккупации Арменией Карабаха, который является исконно азербайджанской территорией, и закрыли глаза на оккупацию. И сейчас вы говорите о санкциях в отношении Азербайджана".

Куртулмуш подчеркнул, что Карабах принадлежит Азербайджану и так будет всегда.