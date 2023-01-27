Правящая партия Турции призвала руководство Ирана расследовать нападение на посольство Азербайджана

"Освободив свои земли от оккупации, Азербайджан создал новые реалии в регионе. Мы гордимся этим".

"Освободив свои земли от оккупации, Азербайджан создал новые реалии в регионе. Мы гордимся этим".

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя правящей Партии справедливости и развития Турции (AK Parti) Нуман Куртулмуш.

"Да успокоится с миром наш брат, погибший в результате вооруженного нападения на посольство Азербайджана в Иране. Я надеюсь, что руководство Ирана расследует инцидент. Безопасность дипломатических миссий в любой точке мира обеспечивается в соответствии с международным законодательством. Это важный вопрос", - подчеркнул он.

Заместитель председателя партии справедливости и развития бывший премьер-министр Бинали Йылдырым также выразил соболезнования азербайджанскому народу: “Осуждаю нападение на посольство Азербайджана в Тегеране. Выражаю искренние соболезнования Азербайджану”.

Напомним, 27 января около 8:30 утра по бакинскому времени на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран было совершено вооруженное нападение. По имеющейся информации, нападавший из автомата марки “Калашников” прорвался на пост охраны и убил начальника службы охраны. Два сотрудника охраны посольства также получили ранения при отражении нападения. Состояние раненых удовлетворительное. В настоящее время идет расследование этого коварного нападения.

По имеющейся информации, нападавший на посольство Азербайджана задержан.