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Правящая партия Турции призвала руководство Ирана расследовать нападение на посольство Азербайджана

Правящая партия Турции призвала руководство Ирана расследовать нападение на посольство Азербайджана "Освободив свои земли от оккупации, Азербайджан создал новые реалии в регионе. Мы гордимся этим".
Внешняя политика
27 января 2023 г. 12:26
Правящая партия Турции призвала руководство Ирана расследовать нападение на посольство Азербайджана

"Освободив свои земли от оккупации, Азербайджан создал новые реалии в регионе. Мы гордимся этим".

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя правящей Партии справедливости и развития Турции (AK Parti) Нуман Куртулмуш.

"Да успокоится с миром наш брат, погибший в результате вооруженного нападения на посольство Азербайджана в Иране. Я надеюсь, что руководство Ирана расследует инцидент. Безопасность дипломатических миссий в любой точке мира обеспечивается в соответствии с международным законодательством. Это важный вопрос", - подчеркнул он.

Заместитель председателя партии справедливости и развития бывший премьер-министр Бинали Йылдырым также выразил соболезнования азербайджанскому народу: “Осуждаю нападение на посольство Азербайджана в Тегеране. Выражаю искренние соболезнования Азербайджану”.

Напомним, 27 января около 8:30 утра по бакинскому времени на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран было совершено вооруженное нападение. По имеющейся информации, нападавший из автомата марки “Калашников” прорвался на пост охраны и убил начальника службы охраны. Два сотрудника охраны посольства также получили ранения при отражении нападения. Состояние раненых удовлетворительное. В настоящее время идет расследование этого коварного нападения.

По имеющейся информации, нападавший на посольство Азербайджана задержан.

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Версия на английском языке Turkiye's ruling party calls on Iran's leadership to investigate attack on Azerbaijani embassy
Версия на азербайджанском языке Türkiyənin hakim partiyası İran rəhbərliyini Azərbaycan səfirliyinə hücumu araşdırmağa çağırıb

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