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Правящая партия Турции: Обвинения Франции в адрес Азербайджана необоснованны

Правящая партия Турции: Обвинения Франции в адрес Азербайджана необоснованны Обвинения Франции в адрес Азербайджана необоснованны.
Внешняя политика
12 октября 2023 г. 18:21
Правящая партия Турции: Обвинения Франции в адрес Азербайджана необоснованны

Обвинения Франции в адрес Азербайджана необоснованны.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам пресс-секретарь правящей турецкой Партии справедливости и развития Омар Челик.

Он напомнил, что Азербайджан осуществил антитеррористические мероприятия для восстановления конституционного строя страны: "После этих мероприятий начали звучать обвинения в адрес Азербайджана. Направленная в регион миссия ООН не нашла никакого подтверждения этих обвинений. В частности, обвинения Франции не имеют под собой никаких оснований".

О.Челик добавил, что Азербайджан предложил армянским жителям остаться в Карабахе.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyənin hakim partiyası: "Fransanın Azərbaycanla bağlı ittihamları əsassızdır"

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