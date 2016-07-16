​Правящая партия Азербайджана: Мы рядом с турецким народом и государством

Баку. 16 июля. REPORT.AZ/"Народ и политические силы Азербайджана рядом с турецким народом и государством".

Об этом в заявлении Report сказал заместитель исполнительного секретаря правящей Партии "Ени Азербайджан" (ПЕА), председатель парламентского комитета по вопросам общественных объединений и религиозных организаций Сиявуш Новрузов.

Сиявуш Новрузов отметил, что попытка военного переворота в Турции недопустима: "Происходящее в Турции беспокоит нас и находится в центре внимания Азербайджана".

Представитель ПЕА добавил, что причины и виновники произошедшего должны быть установлены: "В истории Турции неоднократно происходили подобные события. Времена уже не те, и к выбору народа надо относиться с уважением. Насильственная смена власти в любой стране, в том числе и Турции, недопустима".

Отметим, что вечером 15 июля группа военных совершила попытку переворота в Турции. В результате столкновений в Анкаре погибли около 70 человек. По обвинению в попытке переворота задержаны 754 человека.