Правящая коалиция в Бундестаге Германии высказалась за усиление сотрудничества со странами "Восточного партнерства"

Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ Правящая коалиция в германском Бундестаге высказалась за усиление сотрудничества со странами "Восточного партнерства" и одновременно призвала их к проведению реформ.

Как сообщает Report со ссылкой на Deutsche Welle, в принятом депутатами документе отмечается, что эта концепция добрососедства остается незаменимым инструментом внешней политики ЕС.

Программа Восточное партнерство, направленная на сближение ЕС с шестью восточными соседями - Азербайджаном, Арменией, Грузией, Украиной, Молдовой и Беларусью, стартовала в 2009 году на саммите в Праге. Ее инициаторами стали Польша и Швеция.

5-ый саммит "Восточного партнерства" пройдет в Брюсселе 24 ноября.