Правозащитница из Бонайре: 400 лет мы находимся под гнетом Нидерландов

Правозащитники Бонайре горды той поддержкой, которую оказывает Бакинская инициативная группа.

Правозащитники Бонайре горды той поддержкой, которую оказывает Бакинская инициативная группа.

Как сообщает Report, об этом заявила журналистам президент Бонайрского общества по правам человека Давика Жасмин Биссесар.

"По сравнению с вашей страной численность нашего населения мала. Мы гордимся тем, что Бакинская инициативная группа нас поддерживает, мы сможем работать вместе, делиться информацией.

Никто в этой части мира не слышал об острове Бонайре, но все теперь хорошо осведомлены, поэтому мы понимаем важность мероприятия, организованного с БИГ", - отметила она.

Биссесар подчеркнула, что на протяжении 400 лет Бонайре находится под гнетом Нидерландов: "А сейчас самое время поработать с Бакинской инициативной группой над тем, что мы можем сделать, вместо того, чтобы думать о реакции любого колонизатора в регионе".