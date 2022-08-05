Правовед: Нападение на посольство должно быть расследовано вплоть до мельчайших деталей

"Безопасность посольств регулируется Венской конвенцией. В этом документе указаны обязательства, обязанности обеих сторон".

"Безопасность посольств регулируется Венской конвенцией. В этом документе указаны обязательства, обязанности обеих сторон".

Об этом Report рассказал правовед Фархад Мехдиев.

"Как правило, охрана здания осуществляется с участием представителей обеих стран. Говоря о конкретной ситуации, хочу сказать, что мы не знаем, какие договоренности достигнуты между государствами в связи с охраной зданий посольств, на каком уровне находятся меры безопасности. Кроме того, правило входа в посольство у каждой страны различается. У некоторых стран это очень легко, а у некоторых крайне сложно. Возможно, охрана посольства в Лондоне была не так уж и сильной. Ведь такая провокация воистину была неожиданной. Вероятно, после указанного инцидента охрана посольств усилится".

По словам Ф.Мехдиева, ответственность лиц регулируется законодательством стран: "Мы пока не знаем точно, что произошло. Инцидент должен быть расследован вплоть до мельчайших деталей. Только после этого станет возможно говорить о чем-то конкретно. Здания посольств должны охраняться очень серьезно".