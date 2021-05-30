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Правнучка Фатали хана Хойского поздравила азербайджанский народ

Правнучка Фатали хана Хойского поздравила азербайджанский народ При поддержке Госкомитета по работе с диаспорой и инициативе Координационного совета азербайджанцев Швейцарии был представлен видеоролик, посвященный 28 мая - Дню Республики.
Внешняя политика
30 мая 2021 г. 15:06
Правнучка Фатали хана Хойского поздравила азербайджанский народ

При поддержке Госкомитета по работе с диаспорой и инициативе Координационного совета азербайджанцев Швейцарии был представлен видеоролик, посвященный 28 мая - Дню Республики.

Как сообщили Report в Госкомитете, на видео проживающая в Швейцарии Мария хан Хойская исполнила азербайджанский танец в национальной одежде под звуки произведения "Севгили Джанан", созданного двумя выдающимися представителями Азербайджана - Низами Гянджеви и Узеиром Гаджибейли. Танцевальный номер был снят на берегу Женевского озера. Поздравив азербайджанский народ с праздником, наша соотечественница отметила, что посвятил свое выступление Дню Республики и победе в Отечественной войне.

Следует отметить, что Мария хан Хойская - правнучка первого председателя Совета Министров Азербайджанской Демократической Республики Фатали хана Хойского. Она проживает в Швейцарии.

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