Правнучка Фатали хана Хойского поздравила азербайджанский народ

При поддержке Госкомитета по работе с диаспорой и инициативе Координационного совета азербайджанцев Швейцарии был представлен видеоролик, посвященный 28 мая - Дню Республики.

При поддержке Госкомитета по работе с диаспорой и инициативе Координационного совета азербайджанцев Швейцарии был представлен видеоролик, посвященный 28 мая - Дню Республики.

Как сообщили Report в Госкомитете, на видео проживающая в Швейцарии Мария хан Хойская исполнила азербайджанский танец в национальной одежде под звуки произведения "Севгили Джанан", созданного двумя выдающимися представителями Азербайджана - Низами Гянджеви и Узеиром Гаджибейли. Танцевальный номер был снят на берегу Женевского озера. Поздравив азербайджанский народ с праздником, наша соотечественница отметила, что посвятил свое выступление Дню Республики и победе в Отечественной войне.

Следует отметить, что Мария хан Хойская - правнучка первого председателя Совета Министров Азербайджанской Демократической Республики Фатали хана Хойского. Она проживает в Швейцарии.