Правительство Ирака поблагодарило Азербайджан

Правительство Ирака поблагодарило Азербайджан за возвращение детей из азербайджанских семей, принимавших участие в боевых действиях в рядах террористической организации ИГИЛ.

Правительство Ирака поблагодарило Азербайджан за возвращение детей из азербайджанских семей, принимавших участие в боевых действиях в рядах террористической организации ИГИЛ.

Как сообщает Report со ссылкой на Иракское агентство новостей, об этом заявил советник по национальной безопасности Ирака Касем аль-Араджи во время встречи с послом Азербайджана в Багдаде Насиром Мамедовым.

В ходе встречи, на которой обсуждались двусторонние отношения, стороны подчеркнули важность развития совместного сотрудничества в сфере безопасности.

В ходе встречи аль-Араджи подчеркнул, что его страна намерена укреплять связи с дружественными странами.