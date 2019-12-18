 Наверх

Правительство Болгарии предложило парламенту ратифицировать пенсионное соглашение с Азербайджаном

Правительство Болгарии предложило парламенту ратифицировать

Правительство Болгарии предлагает Национальному собранию ратифицировать пенсионное соглашение между Республикой Болгария и Азербайджанской Республикой. 

Как передает Report, об этом сообщает правительственная информационная служба этой страны. 

Документ был подписан 6 ноября 2019 года в Баку и вступит в силу в день дипломатического получения последнего письменного уведомления об осуществлении с обеих сторон внутренних процедур, необходимых для его вступления в силу.

Вступление в силу этого Соглашения позволит лицам, работавшим в Болгарии и Азербайджане, осуществлять свои пенсионные права. Документ будет регулировать порядок назначения и выплаты пенсий и пенсий по старости, пенсий по инвалидности и пенсий по случаю потери кормильца и ряд других вопросов. 

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!