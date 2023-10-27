​​​​​​​Правительство Азербайджана выразило благодарность Грузии

Закладка фундамента нового здания Тбилисского государственного профессионального азербайджанского драматического театра имени Гейдара Алиева совпадает со 100-летним юбилеем общенационального лидера азербайджанского народа.

Закладка фундамента нового здания Тбилисского государственного профессионального азербайджанского драматического театра имени Гейдара Алиева совпадает со 100-летним юбилеем общенационального лидера азербайджанского народа.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом премьер-министр Азербайджана Али Асадов заявил 27 октября на церемонии закладки фундамента здания театра.

Он отметил, что театр станет достойным подарком для ценителей культуры и придаст особую красоту городу Тбилиси.

A.Асадов от своего имени, от имени правительства и народа Азербайджана выразил благодарность премьер-министру Ираклию Гарибашвили, правительству и народу Грузии за проявление почтения к светлой памяти великого лидера Гейдара Алиева.