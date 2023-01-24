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Правительство Азербайджана обратилось в Международный суд

Правительство Азербайджана обратилось в Международный суд Правительство Азербайджана подало в Международный суд основной документ по иску против Армении.
Внешняя политика
24 января 2023 г. 11:05
Правительство Азербайджана обратилось в Международный суд

Правительство Азербайджана подало в Международный суд основной документ по иску против Армении.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство иностранных дел Азербайджана.

Азербайджанская сторона на основании представленных обширных доказательств потребовала от суда удовлетворить ходатайство об ответственности Армении за массовые нарушения прав азербайджанцев.

В частности, Азербайджан обратился в суд с требованием признать правительство Армении ответственным за этнические чистки, пытки, уничтожение культурного наследия, разжигание ненависти к азербайджанцам среди армянского населения и государственную поддержку вооруженным группировкам, созданным в Армении на почве ненависти.

В обращении азербайджанской стороны также подчеркивается важность выполнения Арменией своих обязательств по раскрытию всей информации о пропавших без вести азербайджанцах, возврата азербайджанцам всего незаконно захваченного имущества и земель, прекращения пропаганды на почве ненависти и привлечения к ответственности за нарушение прав человека в течение тридцати лет.

Азербайджанская сторона продолжит все необходимые меры для привлечения лиц, совершивших указанные преступления, к международно-правовой ответственности.

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Версия на английском языке Azerbaijan files its Memorial in International Court of Justice
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan hökuməti Ermənistanla bağlı iddia sənədini Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinə təqdim edib

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