Правительственная делегация Азербайджана провела обсуждения в Монголии

Правительственная миссия Азербайджана во главе с заместителем министра иностранных дел Эльнуром Мамедовым совершила визит в Монголию.

Правительственная делегация Азербайджана во главе с заместителем министра иностранных дел Эльнуром Мамедовым совершила визит в Монголию.

Об этом сообщает Report со ссылкой на МИД Азербайджана.

В рамках визита состоялись встречи с министром иностранных дел Монголии Батмунх Батцэцэг, министром дорог и транспорта Дэлгэрсайханом Борхуу и советником президента по внешнеполитическим вопросам Одбаяром Эрдэнэцогтом.

Стороны обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес, а также обмен визитами на высоком уровне, инвестиции, логистические возможности, зеленую энергетику, гуманитарные и другие темы.

В ходе визита для членов делегации были организованы туры в ряд промышленных зон.