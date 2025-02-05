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Правительственная делегация Азербайджана провела обсуждения в Монголии

Правительственная делегация Азербайджана провела обсуждения в Монголии Правительственная миссия Азербайджана во главе с заместителем министра иностранных дел Эльнуром Мамедовым совершила визит в Монголию.
Внешняя политика
5 февраля 2025 г. 11:16
Правительственная делегация Азербайджана провела обсуждения в Монголии

Правительственная делегация Азербайджана во главе с заместителем министра иностранных дел Эльнуром Мамедовым совершила визит в Монголию.

Об этом сообщает Report со ссылкой на МИД Азербайджана.

В рамках визита состоялись встречи с министром иностранных дел Монголии Батмунх Батцэцэг, министром дорог и транспорта Дэлгэрсайханом Борхуу и советником президента по внешнеполитическим вопросам Одбаяром Эрдэнэцогтом.

Стороны обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес, а также обмен визитами на высоком уровне, инвестиции, логистические возможности, зеленую энергетику, гуманитарные и другие темы.

В ходе визита для членов делегации были организованы туры в ряд промышленных зон.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan government delegation holds discussions in Mongolia
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Monqolustan XİN-ləri arasında ikinci siyasi məsləhətləşmələr keçirilib

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