Позиция США по Минской группе - очередная дипломатическая победа Азербайджана

15:06 Позиция США в отношении Минской группы ОБСЕ - это очередная дипломатическая победа Азербайджана. Об этом Report заявил депутат Милли Меджлиса Джейхун Мамедов. По его словам, Армения прилагала все усилия, чтобы Минская группа ОБСЕ продолжила свою

Позиция США в отношении Минской группы ОБСЕ - это очередная дипломатическая победа Азербайджана.

Об этом Report заявил депутат Милли Меджлиса Джейхун Мамедов.

По его словам, Армения прилагала все усилия, чтобы Минская группа ОБСЕ продолжила свою деятельность: "Но президент Ильхам Алиев принципиально и решительно выразил свою позицию, заявив о невозможности продолжения деятельности Минской группы ОБСЕ. Некоторое время назад Россия также высказалась по этому вопросу, теперь и США. Таким образом Азербайджан обеспечил себе очередную дипломатическую победу в карабахском вопросе, и, несмотря на все усилия Армении, восстановить и вернуть Минскую группу ОБСЕ, которая не запомнилась какой-либо деятельностью, теперь уже не удастся".

Депутат считает, что позицию США по этому вопросу можно считать значимым событием.

Ранее старший советник Госдепартамента США по Кавказу Филип Рикер в ходе обсуждений на тему "Оценка политики США на Кавказе", организованных Комитетом по международным отношениям Сената США, заявил, что механизм Минской группы больше не работает, и в процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией США находятся в прямом контакте с обеими странами.