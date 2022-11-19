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Позиция США по Минской группе - очередная дипломатическая победа Азербайджана

Позиция США по Минской группе - очередная дипломатическая победа Азербайджана 15:06 Позиция США в отношении Минской группы ОБСЕ - это очередная дипломатическая победа Азербайджана. Об этом Report заявил депутат Милли Меджлиса Джейхун Мамедов. По его словам, Армения прилагала все усилия, чтобы Минская группа ОБСЕ продолжила свою
Внешняя политика
19 ноября 2022 г. 15:55
Позиция США по Минской группе - очередная дипломатическая победа Азербайджана

Позиция США в отношении Минской группы ОБСЕ - это очередная дипломатическая победа Азербайджана.

Об этом Report заявил депутат Милли Меджлиса Джейхун Мамедов.

По его словам, Армения прилагала все усилия, чтобы Минская группа ОБСЕ продолжила свою деятельность: "Но президент Ильхам Алиев принципиально и решительно выразил свою позицию, заявив о невозможности продолжения деятельности Минской группы ОБСЕ. Некоторое время назад Россия также высказалась по этому вопросу, теперь и США. Таким образом Азербайджан обеспечил себе очередную дипломатическую победу в карабахском вопросе, и, несмотря на все усилия Армении, восстановить и вернуть Минскую группу ОБСЕ, которая не запомнилась какой-либо деятельностью, теперь уже не удастся".

Депутат считает, что позицию США по этому вопросу можно считать значимым событием.

Ранее старший советник Госдепартамента США по Кавказу Филип Рикер в ходе обсуждений на тему "Оценка политики США на Кавказе", организованных Комитетом по международным отношениям Сената США, заявил, что механизм Минской группы больше не работает, и в процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией США находятся в прямом контакте с обеими странами.

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Версия на английском языке US position on Minsk Group - another diplomatic victory of Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке "ABŞ-ın Minsk qrupu ilə bağlı mövqeyi Azərbaycanın növbəti diplomatik qələbəsidir" - RƏY

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